Більше 1100 окупантів, 14 танків й десятки ББМ: Генштаб оновив втрати РФ

За минулу добу, 6 жовтня, Сили оборони ліквідували ще 1160 російських окупантів. Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 661 тисячі одиниць живої сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.24 орієнтовно склали:
Як розповідав Генштаб, за минулу добу на лінії фронту відбулось 141 бойове зіткнення. Російські окупанти найактивніше наступали на Покровському та Курахівському напрямках. На першому напрямку було відбито 21 ворожу атаку, а на другому - 18.
Тим часом українська військова розвідка показала відео зі знищенням російського зенітно-ракетного комплексу "Оса". Вартість техніки перевищує 10 мільйонів доларів.
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