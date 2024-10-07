Більше 1100 окупантів, 14 танків й десятки ББМ: Генштаб оновив втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 661630 (+1160) осіб;

танків - 8933 (+14) од;

бойових броньованих машин - 17710 (+31) од;

артилерійських систем - 19156 (+64) од;

РСЗВ - 1223 (+7) од;

засоби ППО - 972 (+2) од;

літаків - 368 (+0) од;

гелікоптерів - 328 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16643 (+65);

крилаті ракети - 2615 (+2);

кораблі /катери - 28 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 26102 (+96) од;

спеціальна техніка - 3364 (+1).

Ситуація на фронті

Як розповідав Генштаб, за минулу добу на лінії фронту відбулось 141 бойове зіткнення. Російські окупанти найактивніше наступали на Покровському та Курахівському напрямках. На першому напрямку було відбито 21 ворожу атаку, а на другому - 18.

Тим часом українська військова розвідка показала відео зі знищенням російського зенітно-ракетного комплексу "Оса". Вартість техніки перевищує 10 мільйонів доларів.