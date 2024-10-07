Более 1100 оккупантов, 14 танков и десятки ББМ: Генштаб обновил потери РФ

За минувшие сутки, 6 октября, Силы обороны ликвидировали еще 1160 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 661 тысячи единиц живой силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.24 ориентировочно составили:
Как рассказывал Генштаб, за минувшие сутки на линии фронта состоялось 141 боевое столкновение. Российские оккупанты активно наступали на Покровском и Кураховском направлениях. На первом направлении было отражено 21 вражескую атаку, а на втором - 18.
Тем временем украинская военная разведка показала видео с уничтожением российского зенитно-ракетного комплекса "Оса". Стоимость техники превышает 10 миллионов долларов.
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