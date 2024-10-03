Більше 10 рекордів і не тільки. Синоптики підбили підсумки погоди у Києві у вересні

"Цьогорічний вересень став найтеплішим у столиці з 1881 року, перемістивши минулорічний на другу сходинку. За місяць у столиці було зафіксовано 11 температурних рекордів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря у вересні в Києві дорівнювала +20,6°С, що на 5,7°С вище за кліматичну норму.

"Найхолодніше у столиці було 19 вересня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до +10,4°С, а найтепліше - 1 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +33,0°С", - розповіли у Центрі.

Синоптики підбили підсумки погоди у Києві у вересні 2024 (t.me/uhmc2022)

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 21 мм, або 36 % кліматичної норми.

