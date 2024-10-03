Более 10 рекордов и не только. Синоптики подвели итоги погоды в Киеве в сентябре

"Сентябрь этого года стал самым теплым в столице с 1881 года, переместив прошлогодний на вторую строчку. За месяц в столице было зафиксировано 11 температурных рекордов", - говорится в сообщении.

В частности, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в сентябре в Киеве равнялась +20,6°С, что на 5,7°С выше климатической нормы.

"Холоднее всего в столице было 19 сентября, когда минимальная температура под утро снизилась до +10,4°С, а самое теплое - 1 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +33,0°С", - рассказали в Центре.

Синоптики подвели итоги погоды в Киеве в сентябре 2024 (t.me/uhmc2022)

Осадков по проспекту Науки, 37 выпало 21 мм, или 36 % климатической нормы.