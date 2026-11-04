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Большая часть Ковеля осталась без света после удара РФ по инфраструктуре

01:59 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Большая часть Ковеля осталась без света после удара РФ по инфраструктуре Фото: энергетики уже работают над возобновлением снабжения (Getty Images)
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3 ноября в результате российской атаки на Ковель произошло попадание в объект инфраструктуры. Большинство потребителей города осталось без света, водоканал перешел на резервное питание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ковельского городского голову Игоря Чайку в Facebook.

После попадания большинство потребителей Ковеля остаются без электроснабжения. Энергетики работают над тем, чтобы быстрее стабилизировать систему. На месте также работают экстренные службы.

КП "Ковельводоканал" перешло на резервные источники питания. Подачу воды возобновили, она продлится до 23:15.

Если ситуация со светом не изменится, 4 ноября воду будут подавать с утра с 06:00 до 09:00. Последующий график водоканал обнародует на своих ресурсах.

Теплоснабжение в домах ковельчан пока работает в штатном режиме.

Ковель стал не единственным городом, который 3 ноября остался без света после российских ударов. В Киеве из-за повреждений объектов регионального энергоузла ввели экстренные отключения. По словам Кличко, ситуация в столице очень сложная: возникли проблемы с водоснабжением, а в наиболее пострадавших районах разворачивают пункты обогрева.

Вечером того же дня из-за критической нехватки электроэнергии в Киеве остановили трамваи и троллейбусы.

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