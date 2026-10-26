Більш жорсткі відключення світла: якими будуть графіки 27 жовтня

Раніше РБК-Україна писало, що у понеділок, 26 жовтня, у низці українських регіонів вимушено застосовували заходи обмеження споживання.

Крім того, 25 жовтня частина Києва залишилась без світла через аварію. Електропостачання було відсутнє у частині Голосіївського, Солом'янського та Шевченківського районів Києва.