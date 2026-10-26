UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Більш жорсткі відключення світла: якими будуть графіки 27 жовтня

20:05 26.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)

У низці областей України завтра, 27 жовтня, знову будуть погодинні відключенні електроенергії. Нові графіки будуть містити більш жорсткі обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" у Telegram.

Графіки 27 жовтня

27 жовтня у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії:

  • 06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості
  • 06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 2,5 черг)

Масовані російські атаки на енергооб’єкти України та їх наслідки є причиною цього рішення.

Раніше РБК-Україна писало, що у понеділок, 26 жовтня, у низці українських регіонів вимушено застосовували заходи обмеження споживання.

Крім того, 25 жовтня частина Києва залишилась без світла через аварію. Електропостачання було відсутнє у частині Голосіївського, Солом'янського та Шевченківського районів Києва.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаГрафіки відключення світла