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Более жесткие отключения света: какими будут графики 27 октября

20:05 26.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)

В ряде областей Украины завтра, 27 октября, снова будут почасовые отключения электроэнергии. Новые графики будут содержать более жесткие ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Графики 27 октября

27 октября в части областей Украины вынуждены будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии:

  • 06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности
  • 06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 2,5 очередей)

Массированные российские атаки на энергообъекты Украины и их последствия являются причиной этого решения.

Ранее РБК-Украина писало, что в понедельник, 26 октября, в ряде украинских регионов вынужденно применялись меры по ограничению потребления.

Кроме того, 25 октября часть Киева осталась без света из-за аварии. Электроснабжение отсутствовало в части Голосеевского, Соломенского и Шевченковского районов Киева.

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