Более жесткие отключения света: какими будут графики 27 октября

Ранее РБК-Украина писало, что в понедельник, 26 октября, в ряде украинских регионов вынужденно применялись меры по ограничению потребления.

Кроме того, 25 октября часть Киева осталась без света из-за аварии. Электроснабжение отсутствовало в части Голосеевского, Соломенского и Шевченковского районов Киева.