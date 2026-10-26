Более жесткие отключения света: какими будут графики 27 октября

В ряде областей Украины завтра, 27 октября, снова будут почасовые отключения электроэнергии. Новые графики будут содержать более жесткие ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
27 октября в части областей Украины вынуждены будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии:
Массированные российские атаки на энергообъекты Украины и их последствия являются причиной этого решения.
Ранее РБК-Украина писало, что в понедельник, 26 октября, в ряде украинских регионов вынужденно применялись меры по ограничению потребления.
Кроме того, 25 октября часть Киева осталась без света из-за аварии. Электроснабжение отсутствовало в части Голосеевского, Соломенского и Шевченковского районов Киева.