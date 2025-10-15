Більш ніж половина країн-членів НАТО вже приєднались до PURL, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що більш ніж половина країн-членів Альянсу приєднались до ініціативи PURL.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Він наголосив, що ініціатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) зібрала вже більш ніж половину країн-членів НАТО. Генсек додав, що це забезпечить "надзвичайно важливий потік підтримки" для України.
Рютте також зазначив, що НАТО не бере участі в "обміні ударами", але вжив необхідних заходів для захисту та оборони своїх громадян, а також показав потенційному агресору "непохитну рішучість".
"НАТО є оборонним альянсом. Він залишиться оборонним альянсом, але не помиляйтеся - цей оборонний альянс готовий і бажає зробити все необхідне, щоб захистити 1 мільярд наших громадян і нашу територію", - підкреслив він.
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це спільна програма США та НАТО для прискорення постачання озброєння Україні. Вона передбачає формування і надання союзникам переліку найважливіших потреб у зброї.
Після цього партнери фінансують закупівлю американського озброєння відповідно до запитів. Гроші надходять на спеціальний рахунок НАТО, після чого Сполучені Штати здійснюють прямі поставки зброї.
У вівторок, 14 жовтня, посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що цього тижня очікуються нові оголошення про постачання зброї Україні через програму PURL.
Нагадаємо, у вересні стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа затвердила перші два пакети військової допомоги Україні за програмою PURL.
Про те, як програма PURL від НАТО прискорить постачання зброї Україні, розкрило Міноборони.