Более половины стран-членов НАТО уже присоединились к PURL, - Рютте

Он отметил, что инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) собрала уже более половины стран-членов НАТО. Генсек добавил, что это обеспечит "чрезвычайно важный поток поддержки" для Украины.

Рютте также отметил, что НАТО не участвует в "обмене ударами", но принял необходимые меры для защиты и обороны своих граждан, а также показал потенциальному агрессору "непоколебимую решимость".

"НАТО является оборонительным альянсом. Он останется оборонительным альянсом, но не заблуждайтесь - этот оборонительный альянс готов и желает сделать все необходимое, чтобы защитить 1 миллиард наших граждан и нашу территорию", - подчеркнул он.