Більш ніж пів мільйона киянам повернули світло, але є локальні аварії: деталі

Станом на вечір суботи, 10 січня, енергетики повернули світло вже для понад ніж 600 тисяч родин у Києві після масованої атаки РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.
"Енергетики повернули електропостачання ще 60 тисячам осель киян. Загалом після масованого обстрілу 8 січня світло вже відновили для 648 тисяч домівок", - йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що наразі тривають роботи з ліквідації локальних аварій, які виникли через перевантаження мереж і морози.
Також у ДТЕК нагадали, що прямо зараз на лівому березі столиці, а також у частині Печерського та Голосіївського районів на правому березі застосовуються екстрені відключення світла.
Водночас на іншій частині правого берега - діє графік відключень, який на фото нижче.
До киян також звернувся глава енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко. Він поінформував, що відбулось з енергетикою вранці.
"Увесь день вчора і ніч енергетики працювали над підключенням. За ніч майже всіх вдалось заживити, хоча б на раз. Вранці стався сильний, назвемо це перегруз, і знову було масове відключення", - пише він.
Окрім того, Коваленко закликав киян, у яких взагалі не було світла з моменту атаки - залишати заявку на сайті мереж.
"Колеги починають відпрацьовувати індивідуальні заявки", - резюмував він.
Нагадаємо, в ніч на 9 січня армія РФ завдала комбінованого удару по Києву та області, застосувавши для ударів безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети типу "Калібр". За даними Повітряних сил ЗСУ, атака здійснювалася з декількох напрямків.
В результаті обстрілу в столиці були пошкоджені будинки, автомобілі і не тільки. Крім того, в місті виникли проблеми зі світлом, теплом і водою. Вже вранці в ДТЕК заявили, що в Києві ввели екстрені відключення світла.
Вдень мер Віталій Кличко закликав киян по можливості тимчасово виїхати за межі міста, а сьогодні вранці повідомив про відновлення тепла в приблизно 4000 будинків.
Відзначимо, що в Міненерго заявили, що в Києві та регіоні ситуацію з електропостачанням вдалося стабілізувати. Але при цьому все ж залишаються проблеми, зокрема, з електротранспортом.
Так, на лівому березі Києва електротранспорт тимчасово не працює. Замість трамваїв і тролейбусів їздять автобуси. На правому березі електротранспорт продовжує працювати, але з відхиленням від затверджених графіків.
Крім того, у зв'язку зі складною енергетичною ситуацією інтервал на всіх трьох лініях метро становить 10-12 хвилин.
