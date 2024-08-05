На більш як 14%. Ціна на біткоїн впала до 50 тисяч доларів

Криптовалюти зазнали значних втрат через неприйняття ризику на світових ринках. Біткоїн впав більш ніж на 14%, а ефір (ETH/USD) продемонстрував найрізкіше падіння з 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Станом на ранок, біткоїн знизився до 50,900 доларів, що стало найгіршим результатом з моменту краху біржі FTX. Ефір втратив понад п'яту частину своєї вартості, але потім відновився до 2,286 доларів. Більшість основних криптовалют також опинилися в мінусі.

Падіння криптовалют відбувається на тлі глобального розпродажу акцій, спричиненого побоюваннями з приводу економічних перспектив і сумнівами у виправданості великих інвестицій у штучний інтелект. Додатково посилює обережність інвесторів геополітична напруженість на Близькому Сході.

2 серпня американські біржові фонди, що торгують біткоїном, пережили найбільший відтік коштів за останні три місяці.

За словами Гейдена Г'юза з Evergreen Growth, цифрові активи постраждали через торгівлю ієною і підвищення процентних ставок у Японії.

З моменту досягнення рекордної позначки в 73,798 доларів у березні, біткоїн зазнав впливу безлічі чинників, включно з політичною нестабільністю в США і можливим продажем конфіскованих урядами біткоїнів.

Шон Фаррелл з Fundstrat Global Advisors LLC вважає, що перспектива менш жорсткої грошово-кредитної політики сприятлива для криптовалют.

За даними Coinglass, за останні 24 години було ліквідовано близько 790 мільйонів доларів бичачих криптовалютних позицій.

За останній рік біткоїн зріс приблизно на 16%, золото - на 18%, а глобальні акції - на 8%.