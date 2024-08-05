На более чем 14%. Цена на биткоин упала до 50 тысяч долларов

Криптовалюты понесли значительные потери из-за неприятия риска на мировых рынках. Биткоин упал более чем на 14%, а эфир (ETH/USD) продемонстрировал самое резкое падение с 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По состоянию на утро, биткоин снизился до 50,900 долларов, что стало худшим результатом с момента краха биржи FTX. Эфир потерял более пятой части своей стоимости, но затем восстановился до 2,286 долларов. Большинство основных криптовалют также оказались в минусе.

Падение криптовалют происходит на фоне глобальной распродажи акций, вызванной опасениями по поводу экономических перспектив и сомнениями в оправданности больших инвестиций в искусственный интеллект. Дополнительно усиливает осторожность инвесторов геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

2 августа американские биржевые фонды, торгующие биткоином, пережили самый большой отток средств за последние три месяца.

По словам Хейдена Хьюза из Evergreen Growth, цифровые активы пострадали из-за торговли иеной и повышения процентных ставок в Японии.

С момента достижения рекордной отметки в 73,798 долларов в марте, биткоин подвергся влиянию множества факторов, включая политическую нестабильность в США и возможные продажи конфискованных правительствами биткоинов.

Шон Фаррелл из Fundstrat Global Advisors LLC считает, что перспектива менее жесткой денежно-кредитной политики благоприятна для криптовалют.

По данным Coinglass, за последние 24 часа было ликвидировано около 790 миллионов доларов бычьих криптовалютных позиций.

За последний год биткоин вырос примерно на 16%, золото - на 18%, а глобальные акции - на 8%.