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Білоруський паралімпієць збирається депортувати дітей з Херсонської області

Білорусь , Середа 27 грудня 2023 12:31
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Білоруський паралімпієць збирається депортувати дітей з Херсонської області Фото: паралімпієць Білорусі Олексій Талай (Facebook.com/Алексей_Талай)
Автор: Ярослава Борзова

Білоруський паралімпієць Олексій Талай, причетний до регулярної депортації українських дітей з окупованих територій нашої країни, хоче вивезти неповнолітніх в РБ з Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Зеркало".

Так, активіст режиму Лукашенка заявив, що планує привезти до Білорусі дітей з окупованої Херсонської області.

"Ще з Херсонщини в Білорусі не відпочивали дітки", - сказав Талай.

У повідомленні зауважують, що у середині вересня до Мінська приїхали майже 50 неповнолітніх із Донбасу, яким обіцяли "насичену" тритижневу програму в Новополоцьку. А наприкінці жовтня Талай привіз до Білорусі "на оздоровлення" близько 40 дітей з окупованих Маріуполя і Докучаєвська.

Варто зауважити, що дітей з окупованих територій України привозять до Білорусі з 2016 року. Саме фонд паралімпійця і провладного активіста Талая займається даним питанням останнім часом.

Депортація дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до тимчасово окупованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала підставою для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову.

Напередодні, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця стало відомо, що Україні знадобиться не менше 55 років, якщо вона щодня повертатиме додому хоча б одну депортовану Росією дитину.

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