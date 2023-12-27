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Белорусский паралимпиец собирается депортировать детей из Херсонской области

Беларусь, Среда 27 декабря 2023 12:31
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Белорусский паралимпиец собирается депортировать детей из Херсонской области Фото: паралимпиец Беларуси Алексей Талай (Facebook.com/Алексей_Талай)
Автор: Ярослава Борзова

Белорусский паралимпиец Алексей Талай, причастный к регулярной депортации украинских детей с оккупированных территорий нашей страны, хочет увезти несовершеннолетних в РБ из Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Зеркало".

Так, активист режима Лукашенко заявил, что планирует привезти в Беларусь детей из оккупированной Херсонской области.

"Еще из Херсона в Беларуси не отдыхали детки", - сказал Талай.

В сообщении отмечают, что в середине сентября в Минск приехали почти 50 несовершеннолетних из Донбасса, которым обещали "насыщенную" трехнедельную программу в Новополоцке. А в конце октября Талай привез в Беларусь "на оздоровление" около 40 детей из оккупированных Мариуполя и Докучаевска.

Следует заметить, что детей с оккупированных территорий Украины привозят в Беларусь с 2016 года. Именно фонд паралимпийца и провластного активиста Талая занимается данным вопросом в последнее время.

Депортация детей

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей во временно оккупированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.

Накануне по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца стало известно, что Украине понадобится не менее 55 лет, если она будет ежедневно возвращать домой хотя бы одного депортированного Россией ребенка.

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