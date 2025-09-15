Белорусский оппозиционер после отказа покидать страну снова оказался в тюрьме

Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич, отказавшийся от депортации в Литву после освобождения на прошлой неделе, был возвращен в исправительную колонию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на независимое издание " Наша ніва ".

По информации источника, Статкевич находится в колонии в Глубоком. Эту информацию подтвердила в соцсети X лидер оппозиции в изгнании Светлана Тихановская.

"Мы призываем международное сообщество требовать его свободы", - заявила Тихановская. Она подчеркнула, что политик более двух лет провел в одиночной камере без связи с внешним миром.

Оппозиция в изгнании отмечает, что освобожденные должны иметь право оставаться в Беларуси, а не быть вынужденными покидать страну. Некоторые из недавно освобожденных заявили, что предпочли бы остаться.

Освобождение политзаключенных и шаги США

На прошлой неделе власти Беларуси освободили 52 заключенных, среди которых были журналисты и политические оппоненты Александра Лукашенко. Это произошло после обращения президента США Дональда Трампа.

Всех освободившихся вывезли к границе с Литвой, но только Статкевич отказался переходить границу. В ответ США сняли санкции с государственной авиакомпании Беларуси.

Потепление в отношениях с Западом

Американский спецпосланник Джон Коул сообщил, что Вашингтон хочет возобновить работу посольства в Минске. Этот шаг может стать сигналом возможного потепления отношений между странами.

Однако западные государства, включая США, ЕС и Великобританию, сохраняют ряд санкций против Беларуси из-за нарушений прав человека и поддержки войны России против Украины.