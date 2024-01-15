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Белорусских военных отправили в РФ перенимать опыт оккупантов в войне против Украины

Понедельник 15 января 2024 12:15
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Белорусских военных отправили в РФ перенимать опыт оккупантов в войне против Украины Фото: белорусские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Белорусские военные пройдут учения на территории России, чтобы перенять опыт захватчиков в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Беларуси.

"В ходе занятий акцент будет сделан на опыте, приобретенном Вооруженными силами России во время проведения специальной военной операции", - сообщили в белорусском Минобороны.

Там отметили, что по завершении учебы "белорусские военные как инструкторы по сложным предметам боевой подготовки будут передавать полученный опыт подразделениям Вооруженных сил Республики Беларусь".

Роль Беларуси в войне России против Украины

Напомним, Беларусь помогает России в войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территории.

Также россияне использовали Беларусь для нанесения ракетных ударов по нашей стране.

Кроме того, стоит отметить, что так называемые российско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Беларуси свои войска.

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.

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