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Білоруські військові допомагають російській армії з логістикою, - ЦНС

Білорусь, Четвер 07 березня 2024 18:20
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Білоруські військові допомагають російській армії з логістикою, - ЦНС Архівне фото: Білоруські військові допомагають російській армії з логістикою (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Білоруські військові на території своєї країни обслуговують російську армію і допомагають їй з логістикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що російська армія перебуває на території Білорусі для підтримки режиму диктатора Олександра Лукашенка.

За інформацією місцевих, представники місцевих сил спеціальних операцій забезпечують охорону військових частин ЗС РФ, які там перебувають.

"Водночас білоруські частини забезпечують росіян логістикою, тобто фактично займаються доставкою", - додали в ЦНС.

Допомога Білорусі для РФ

Нагадаємо, Білорусь допомагає Росії у широкомасштабній війні проти України. Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі.

Також у травні 2023 року міністри оборони Росії та Білорусі домовилися про розташування тактичної ядерної зброї на території Білорусі. При цьому Олександр Лукашенко тоді заявляв, що тактична ядерна зброя Москви, нібито "ніколи не буде використана".

Також представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомляв, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдалося цілком залучити білоруську армії до війни проти України. Але українські військові відстежують це.

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