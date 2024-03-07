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Белорусские военные помогают российской армии с логистикой, - ЦНС

Беларусь, Четверг 07 марта 2024 18:20
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Белорусские военные помогают российской армии с логистикой, - ЦНС Архивное фото: Белорусские военные помогают российской армии с логистикой (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Белорусские военные на территории своей страны обслуживают российскую армию и помогают ей с логистикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что российская армия находится на территории Беларуси для поддержки режима диктатора Александра Лукашенко.

По информации местных, представители местных сил специальных операций обеспечивают охрану воинских частей ВС РФ, которые там находятся.

"В то же время белорусские части обеспечивают россиян логистикой, то есть фактически занимаются доставкой", - добавили в ЦНС.

Помощь Беларуси для РФ

Напомним, Белоруссия помогает России в широкомасштабной войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну, в том числе и с территории Беларуси.

Также в мае 2023 года министры обороны России и Белоруссии договорились о расположении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. При этом Александр Лукашенко тогда заявлял, что тактическое ядерное оружие Москвы якобы "никогда не будет использовано".

Также представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщал, что российскому диктатору Владимиру Путину не удалось полностью привлечь белорусскую армию к войне против Украины. Но украинские военные отслеживают это.

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