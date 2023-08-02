Білоруські вертольоти залетіли в Польщу: експерт розповів, чи могли збити "порушників"

На питання, чи могла Польща збити білоруські вертольоти, Мусієнко відповів, що це було б малоймовірно.

"Якщо об'єктивно, то ні. Особливо з урахуванням того, що вони летіли на малій висоті і їх було складно виявити. Хоча польська сторона знала про військові навчання в Білорусі, тому дивно, що в умовах, коли поруч перебувають тисячі "вагнерівців", кордон не взяли під максимальну охорону", - сказав експерт.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень, необхідності відповідати вогнем на дії білоруських "порушників" не було.

"Але треба розуміти, що наступного разу вертольоти можуть залетіти на більшу відстань. І польській владі доведеться зіткнутися з новим викликом", - зауважив він.

Водночас Коваленко переконаний, що Польща не наважилася б збивати вертольоти. Тому що країни не перебувають у стані війни. За умовно "мирного" сценарію насамперед потрібно встановити зв'язок з екіпажем, повідомити про порушення і попередити про можливе відкриття вогню, якщо гелікоптер не покине повітряний простір.

"Одразу стріляти не можна... Лише коли країни у стані війни, на місцях можуть ухвалити рішення про знищення ворожого об'єкту без команди зверху. У цьому випадку все було не так", - підсумував він.

Білоруські вертольоти перетнули кордон із Польщею

Нагадаємо, 1 серпня жителі польського села Біловеж повідомили, що над їхніми будинками пролітали два бойові літаки Білорусі - Мі-24 та Мі-8. Однак влада Польщі спочатку заявила, що порушення кордону не сталося.

Пізніше того ж дня, Міноборони Польщі підтвердило, що сталося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими гелікоптерами. У відомстві додали, що НАТО було проінформовано про інцидент.

Сьогодні стало відомо, що білоруські гелікоптери, які порушили повітряний кордон Польщі, охороняли Олександра Лукашенка. Диктатор перебував у резиденції "Вискулі", яка на відстані 7,5 км від кордону.

Докладніше про вчорашній інцидент і про те, як на нього відреагували в Польщі та НАТО, - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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