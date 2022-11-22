Белорусские пограничники пытаются перехватывать украинские дроны, - Госпогранслужба
Пограничники Беларуси периодически пытаются глушить украинские беспилотники, которые Госпогранслужба использует для наблюдения за территорией.
Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.
"Беларусь активно применяет средства радиоэлектронной борьбы, чтобы усложнить нам возможность наблюдения за линией границы. И не один раз они пытались перехватить управление дронами и затянуть их на свою территорию. Этого удавалось избежать нашим операторам", – отметил Демченко.
По его словам, украинские пограничники используют беспилотники, чтобы отслеживать ситуацию по линии границы и приграничной территории.
Спикер ГПСУ также заявил, что ВСУ продолжают возводить укрепления по линии границы с Беларусью, уничтожают подъездные пути, особенно опасные участки – минируют. Украинские военные на украино-белорусской границе готовы к любому развитию ситуации, но на данный момент провокаций с белорусской стороны не фиксируются.
Ранее мы писали, что министерство внутренних дел Беларуси решило "укрепить" белорусские позиции на границе с Украиной личным составом и готовит белорусских милиционеров к пограничной службе.
В то же время РБК-Украина сообщало, что в Любешевской общине Волынской области украинцам запретили приближаться к границе с Беларусью ближе чем на 2 километра в связи с обустройством минно-взрывных ограждений, которые установили украинские военные для того, чтобы обезопасить границу с Беларусью.
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