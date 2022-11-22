Белорусские пограничники пытаются перехватывать украинские дроны, - Госпогранслужба

Пограничники Беларуси периодически пытаются глушить украинские беспилотники, которые Госпогранслужба использует для наблюдения за территорией.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Беларусь активно применяет средства радиоэлектронной борьбы, чтобы усложнить нам возможность наблюдения за линией границы. И не один раз они пытались перехватить управление дронами и затянуть их на свою территорию. Этого удавалось избежать нашим операторам", – отметил Демченко.

По его словам, украинские пограничники используют беспилотники, чтобы отслеживать ситуацию по линии границы и приграничной территории.

Спикер ГПСУ также заявил, что ВСУ продолжают возводить укрепления по линии границы с Беларусью, уничтожают подъездные пути, особенно опасные участки – минируют. Украинские военные на украино-белорусской границе готовы к любому развитию ситуации, но на данный момент провокаций с белорусской стороны не фиксируются.