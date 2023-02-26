Білоруські партизани заявили про причетність до вибухів на аеродромі під Мінськом

Сьогодні, 26 лютого, на аеродромі під Мінськом сталося декілька вибухів. Білоруські партизани взяли на себе відповідальність за диверсії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наша Ніва".
Глава білоруської організації Bypol Олександр Азаров підтвердив, що до диверсії на аеродромі в Мачулищі причетні білоруські партизани.
Нагадаємо, зранку у Білорусі сталися вибухи на аеродромі під Мінськом, в результаті було пошкоджено літак
Пізніше стало відомо, що ціллю атаки на аеродром у Білорусі став розвідувальний літак РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.