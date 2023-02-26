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Белорусские партизаны заявили о причастности к взрывам на аэродроме под Минском

Фото: белорусские партизаны заявили о причастности к взрывам на аэродроме (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 февраля, на аэродроме под Минском произошло несколько взрывов. Белорусские партизаны взяли на себя ответственность за диверсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наша Ніва".

Глава белорусской организации Bypol Александр Азаров подтвердил, что к диверсии на аэродроме в Мачулище причастны белорусские партизаны.

Напомним, утром в Беларуси произошли взрывы на аэродроме под Минском, в результате был поврежден самолет

Позже стало известно, что целью атаки на аэродром в Беларуси стал разведывательный самолет РФ.

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