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Білоруські хакери атакували український держсектор: попередження Держспецзв'язку

Україна Білорусь , Середа 24 липня 2024 15:07
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Білоруські хакери атакували український держсектор: попередження Держспецзв'язку Фото: білоруські хакери атакують український держсектор (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Хакери з Білорусі атакують українські проєктні офіси та органи місцевого самоврядування. Для отримання необхідних даних вони використовували шкідливу програму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держспецзв'язку.

Зазначається, що урядова команда реагування CERT-UA зафіксувала сплеск активності білоруського хакерського угруповання UAC-0057 у період з 12 по 18 липня.

"Зловмисники використовували типову для них комбінацію шкідливої програми PICASSOLOADER та бекдору Cobalt Strike Beacon, розсилаючи документи-приманки зі шкідливими макросами", - йдеться в повідомленні.

Як інформують у Держспецзв'язку, виявлені документи свідчать про інтерес хакерів до фінансово-економічних показників, оподаткування, а також реформи органів місцевого самоврядування.

"Закликаємо фахівців проєктних офісів та співробітників органів місцевого самоврядування бути особливо уважними та невідкладно звертатися до CERT-UA у разі виявлення підозрілої активності", - підкреслюють у повідомленні.

Нещодавні хакерські атаки на Україну

Нагадаємо, напередодні російські хакери зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot. Кіберзловмисники атакували низку українських Telegram-каналів.

Крім того, хакери РФ активізували атаки на телефони українських військових. Фахівці розповіли про особливості атак та як захиститися.

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