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Белорусские хакеры атаковали украинский госсектор: предупреждение Госспецсвязи

Украина Беларусь , Среда 24 июля 2024 15:07
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Белорусские хакеры атаковали украинский госсектор: предупреждение Госспецсвязи Фото: белорусские хакеры атакуют украинский госсектор (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Хакеры из Беларуси атакуют украинские проектные офисы и органы местного самоуправления. Для получения необходимых данных они использовали вредоносную программу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

Отмечается, что правительственная команда реагирования CERT-UA зафиксировала всплеск активности белорусской хакерской группировки UAC-0057 в период с 12 по 18 июля.

"Злоумышленники использовали типичную для них комбинацию вредоносной программы PICASSOLOADER и бекдора Cobalt Strike Beacon, рассылая приманки с вредными макросами", - говорится в сообщении.

Как информируют в Госспецсвязи, выявленные документы свидетельствуют об интересе хакеров к финансово-экономическим показателям, налогообложении, а также реформах органов местного самоуправления.

"Призываем специалистов проектных офисов и сотрудников органов местного самоуправления быть особенно внимательными и безотлагательно обращаться в CERT-UA в случае обнаружения подозрительной активности", - подчеркивают в сообщении.

Недавние хакерские атаки на Украину

Напомним, накануне российские хакеры взломали сервис автоматизации публикации постов FleepBot. Киберзлоумышленники атаковали ряд украинских Telegram-каналов.

Кроме того, хакеры РФ активизировали атаки на телефоны украинских военных. Специалисты рассказали об особенностях атак и как защититься.

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