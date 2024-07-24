Белорусские хакеры атаковали украинский госсектор: предупреждение Госспецсвязи

Хакеры из Беларуси атакуют украинские проектные офисы и органы местного самоуправления. Для получения необходимых данных они использовали вредоносную программу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи .

Отмечается, что правительственная команда реагирования CERT-UA зафиксировала всплеск активности белорусской хакерской группировки UAC-0057 в период с 12 по 18 июля.

"Злоумышленники использовали типичную для них комбинацию вредоносной программы PICASSOLOADER и бекдора Cobalt Strike Beacon, рассылая приманки с вредными макросами", - говорится в сообщении.

Как информируют в Госспецсвязи, выявленные документы свидетельствуют об интересе хакеров к финансово-экономическим показателям, налогообложении, а также реформах органов местного самоуправления.

"Призываем специалистов проектных офисов и сотрудников органов местного самоуправления быть особенно внимательными и безотлагательно обращаться в CERT-UA в случае обнаружения подозрительной активности", - подчеркивают в сообщении.