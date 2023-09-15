Белорусские добровольцы показали новое видео с Клещиевки

Бойцы белорусского полка имени Кастуся Калиновского, которые помогают защищать Украину от оккупантов, показали видео с села Клещиевка Бахмутского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полка.

Как отмечают в подразделении, на видео можно заметить боевых медиков полка, которые ходят по селу.

Белорусские военные утверждают, что населенный пункт уже был освобожден от российских оккупантов. Но официального подтверждения от Генштаба Вооруженных сил Украины пока нет.

"Село было освобождено, в том числе, усилиями бойцов батальона "Волат" и батальона "Литвин" полка Калиновского , а также полкового поздразделения беспилотных летательных апаратов им. Никиты Кривцова", - сказано в сообщении.

Обновлено 16:25

Полк Калиновского удалил пост с видео из Клещиевки, где утверждалось, что село освобождено от россиян.

Бои за Клещиевку

Напомним, украинские военные с начала лета наступают в районе Бахмута. Им удалось освободить от врага уже более 40 квадратных километров.

В частности, бойцы ВСУ вели бои за село Клещиевка. Последние несколько дней в Генштабе рассказывали об успехах в районе населенного пункта.

Также сегодня, 15 сентября, стало известно о деоккупации Андреевки, которая находится возле Клещиевки.