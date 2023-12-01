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Білорусів вигнали зі складу Червоного Хреста за депортацію українських дітей

Фото: білорусів вигнали зі складу Червоного Хреста за депортацію українських дітей (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Білоруський Червоний Хрест перестав бути членом Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста. Це сталося через депортацію українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Усунення є результатом невиконання білоруським Червоним Хрестом вимоги про зняття з посади пана Дмитра Шевцова, генерального секретаря Національного Товариства", - наголосили у Червоному Хресті.

Вимогу про усунення висунули після того, як Шевцов зробив низку скандальних заяв про ядерну зброю, депортацію дітей з України до Білорусі, а також поїздок у тимчасово окуповані Донецьк та Луганськ.

Як уточнюють у Червоному Хресті, усунення означає, що білоруський Червоний Хрест втрачає свої права члена Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста. Також будь-яке фінансування білоруського Червоного Хреста буде припинено.

Червоний Хрест Білорусі не зможе брати участь у Генеральній асамблеї Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та голосувати чи бути обраним на будь-яких статутних зборах.

При цьому білоруський Червоний Хрест можуть поновити після того, як він виконає вимоги Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Що передувало

Нагадаємо, раніше голова білоруського відділення Червоного Хреста Дмитро Шевцов похвалився депортацією українських дітей до Білорусі.

Після цього Міжнародний Червоний Хрест поставив ультиматум - або Шевцов іде у відставку до 30 листопада, або членство білоруського відділення припиняється.

 

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