Белорусов выгнали из состава Красного Креста за депортацию украинских детей

"Отстранение является результатом невыполнения белорусским Красным Крестом требования о снятии с должности г-на Дмитрия Шевцова, генерального секретаря Национального Общества", - подчеркнули в Красном Кресте.

Требование об отстранении выдвинули после того, как Шевцов сделал ряд скандальных заявлений о ядерном оружии, депортации детей из Украины в Беларусь, а также поездок во временно оккупированные Донецк и Луганск.

Как уточняют в Красном Кресте, отстранение означает, что белорусский Красный Крест теряет свои права члена Международной федерации обществ Красного Креста. Также любое финансирование белорусского Красного Креста будет приостановлено.

Красный Крест Беларуси не сможет участвовать в Генеральной ассамблее Международной федерации обществ Красного Креста и голосовать или быть избранным на каких-либо уставных собраниях.

При этом белорусский Красный Крест могут восстановить после того, как он выполнит требования Международного комитета Красного Креста.

Что предшествовало

Напомним, ранее глава белорусского отделения Красного Креста Дмитрий Шевцов похвастался депортацией украинских детей в Беларусь.

После этого Международный Красный Крест поставил ультиматум - или Шевцов уходит в отставку до 30 ноября, или членство белорусского отделения приостанавливается.