У Білорусі зробили вигляд, що не зрозуміли заклик України відвести війська від кордону

Відповідаючи на запитання, чи буде реакція на заяву МЗС України з вимогою відвести білоруські війська від кордону, прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз сказав: "Сьогодні багато хто питає - що це було? І для чого? У нас немає відповідей на ці питання. Їх точно треба адресувати МЗС України".

За його словами, "офіційно такі звернення від української сторони ні в якому вигляді до нас не надходили". Мовляв, заява МЗС України опублікована в інтернеті, а там "вистачає всякого".

Представник Білорусі повторив нещодавню заяву самопроголошеного президента цієї республіки Олександра Лукашенка про те, що Україна нібито запускає через територію Білорусі бойові дрони і накопичила біля спільного кордону більше 100 тис військових.