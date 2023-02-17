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У Білорусі знову продовжили військові навчання, вони тривають уже 43 тижні

Фото: у Білорусі продовжили навчання до 27 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Військові навчання у Білорусі продовжили як мінімум до 27 лютого. Вони безперервно тривають уже 43 тижні, з 29 квітня минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Так, згідно з графіком проведення навчань на білоруських полігонах, 18-19 лютого стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви - "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Лісновський".

У моніторинговій групі фіксують чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року.

"Загальна кількість продовжень склала 43 тижні", - йдеться у повідомленні.

При цьому ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, "вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду".

Як повідомлялось, у Білорусь російська армія перекинула свої нові підрозділи для підготовки. Тим часом деякі військові, що вже пройшли навчання вже повернулися до РФ, звідки будуть переведені на окуповані території України, де ведуться бої.

Нагадаємо, 5 лютого в Білорусі від прикордоння з Україною відвели 12 російських бойових гелікоптерів.

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