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В Беларуси снова продлили военные учения, они длятся уже 43 недели

Фото: в Беларуси продлили учения до 27 февраля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Военные учения в Беларуси продлили как минимум до 27 февраля. Они непрерывно длятся уже 43 недели, с 29 апреля прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Так, согласно графику проведения учений на беларусских полигонах, 18-19 февраля станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва - "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский".

В мониторинговой группе фиксируют очередное продление учений на неделю на беларусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022 года.

"Общее число продлений составило 43 недели", - говорится в сообщении.

При этом ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но, как и ранее, "они не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта".

Как сообщалось, в Беларусь российская армия перекинула свои новые подразделения для подготовки. Тем временем некоторые военные, уже прошедшие учения, уже вернулись в РФ, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины, где ведутся бои.

Напомним, 5 февраля в Беларуси от приграничья с Украиной отвели 12 российских боевых вертолетов.

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