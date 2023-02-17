В Беларуси снова продлили военные учения, они длятся уже 43 недели

Так, согласно графику проведения учений на беларусских полигонах, 18-19 февраля станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва - "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский".

В мониторинговой группе фиксируют очередное продление учений на неделю на беларусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022 года.

"Общее число продлений составило 43 недели", - говорится в сообщении.

При этом ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но, как и ранее, "они не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта".

Как сообщалось, в Беларусь российская армия перекинула свои новые подразделения для подготовки. Тем временем некоторые военные, уже прошедшие учения, уже вернулись в РФ, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины, где ведутся бои.

Напомним, 5 февраля в Беларуси от приграничья с Украиной отвели 12 российских боевых вертолетов.