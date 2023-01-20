У Білорусі знову продовжили військові навчання і вже задіяли новий полігон, - "Гаюн"
У Білорусі продовжили військові навчання щонайменше до 30 січня. Тепер до списку, де відбуваються тренування, додався ще один полігон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Белорусский Гаюн".
"Про це говорить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 20-21 січня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Лісновський" ", - йдеться у співою.
Так, навчання продовжили на таких полігонах, як:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 28.01;
- полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 29.01;
- полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 28.01;
- Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 29.01;
- 212-й авіаційний полігон "Неман" (Новогрудський район) до 27.01;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) 30.01;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 29.01;
- полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 29.01.
Крім того, вчора навчання розпочалися на 210-му авіаційному полігоні ВПС та військ ППО (полігон "Ружани"). Поки що навчання там заплановані на 19 і 20 січня.
"Загальна кількість продовжень (учень - ред.) склала 39 тижнів. ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - зазначають у моніторинговій групі.
Нагадаємо, раніше в Міноборони Білорусі звітують про так зване "приведення в готовність підрозділів артилеристів". Рішення ухвалили в рамках бойового узгодження спільного з росіянами угруповання військ.
Також недавно супутникові знімки показали розгортання російських військ на одному з полігонів на півночі Білорусі.
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