У Білорусі знову помітили два ешелони військової техніки, що рухалися у бік Росії

"Вранці з боку Мінська у бік Борисова (Мінська область, - ред.) помічено великий состав, в якому перевозилося не менше 8 танків Т-72А, за словами очевидців їх було більше - від 15 до 30 і не менше 28 вантажівок Урал", - йдеться в повідомленні.

Автори не виключають, що їх знято зі зберігання з 969-ї бази резерву танків (Уріччя, Любанський район, Мінська обл.). На танках, як зазначають у моніторинговій групі, можна помітити білі написи, які якраз і є характерною рисою для техніки цієї бази.

Крім того, в Орші (Вітебська область, Білорусь) був помічений ще один ешелон з військовою технікою, який також рухався у бік РФ.

На відео можна помітити перевезення:

УАЗ - 2;

МАЗи - 5;

ЗРК "Тор-М2" - 5.

"На техніці теж видно чудові білі написи. УАЗи та МАЗи, найімовірніше, зняті з 288-ї бази резерву автомобільної техніки, а от "Тори", швидше за все, на зберіганні не перебували", - додають у "Беларускі Гаюн".