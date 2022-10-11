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В Беларуси снова заметили два эшелона военной техники, двигавшихся в сторону России

Фото: Беларусь перебрасывает танки и технику в Росию (иллюстрация/t me modmilby)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 11 октября, замечены сразу несколько новых эшелонов с расконсервированной военной техникой Беларуси, которую, по всей видимости, увозят в направлении России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"Утром со стороны Минска в сторону Борисова (Минская область, - ред.) замечен крупный состав, в котором перевозилось не менее 8-и танков Т-72А, по словам очевидцев их было больше - от 15 до 30-и и не менее 28 грузовиков Урал", - говорится в сообщении.

Авторы не исключают, что они сняты с хранения с 969-й базы резерва танков (Уречье, Любанский район, Минская обл.). На танках, как отмечают в мониторинговой группе, можно заметить белые надписи, которые как раз и являются отличительной чертой для техники этой базы.

Кроме того в Орше (Витебская область, Беларусь) был замечен еще один эшелон с военной техникой, который также двигался в сторону РФ.

На видео можно заметить перевозку:

  • УАЗ - 2;
  • МАЗы - 5;
  • ЗРК "Тор-М2" - 5.

"На технике тоже видны примечательные белые надписи. УАЗы и МАЗы, вероятнее всего, сняты с 288-й базы резерва автомобильной техники, а вот "Торы", скорее всего, на хранении не состояли", - добавляют в "Беларускі Гаюн".

Ранее РБК-Украина писало о том, что в сети появилось видео с военной техникой, которая направляется из Беларуси в сторону РФ.

Кроме того, стало известно, что Россия перебрасывает в Беларусь иранские дроны-камикадзе "Shahed-136". По состоянию на 10 октября на территорию страны было завезено 32 беспилотника, поставки еще 8 ожидаются в ближайшие дни.

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