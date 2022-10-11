В Беларуси снова заметили два эшелона военной техники, двигавшихся в сторону России

"Утром со стороны Минска в сторону Борисова (Минская область, - ред.) замечен крупный состав, в котором перевозилось не менее 8-и танков Т-72А, по словам очевидцев их было больше - от 15 до 30-и и не менее 28 грузовиков Урал", - говорится в сообщении.

Авторы не исключают, что они сняты с хранения с 969-й базы резерва танков (Уречье, Любанский район, Минская обл.). На танках, как отмечают в мониторинговой группе, можно заметить белые надписи, которые как раз и являются отличительной чертой для техники этой базы.

Кроме того в Орше (Витебская область, Беларусь) был замечен еще один эшелон с военной техникой, который также двигался в сторону РФ.

На видео можно заметить перевозку:

УАЗ - 2;

МАЗы - 5;

ЗРК "Тор-М2" - 5.

"На технике тоже видны примечательные белые надписи. УАЗы и МАЗы, вероятнее всего, сняты с 288-й базы резерва автомобильной техники, а вот "Торы", скорее всего, на хранении не состояли", - добавляют в "Беларускі Гаюн".