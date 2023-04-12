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У Білорусі зменшилась кількість російських літаків, - "Гаюн"

Фото: у Білорусі зменшилась кількість російських літаків (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія продовжує розміщувати свої авіаційні угруповання на території Білорусі. Однак їх кількість зменшилась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

Так, з жовтня 2022 року на території аеродромів Білорусі знаходилось:

  • бомбардувальники: 6 одиниць Су-34 та 2 – Су-24МР (перебувають на аеродромі "Барановичі");
  • винищувачі: 4 Су-30 та Су-30СМ 14-го винищувального авіаційного полку ВКС Росії (перебувають на аеродромі "Барановичі");
  • вертольоти: 12 одиниць Мі-8 та Мі-24 (перебувають на аеродромі "Мачуліщі").

Однак серед цієї авіації немає літаків-носіїв "Кинджалів" - їх носіями є МіГ-31К та Ту-22М. Окрім цього у березні літак ДРЛО А-50У після отриманих пошкоджень полетів на 325-й авіаційний ремонтний завод у Таганрозі.

Фото: у Білорусі зменшилась кількість російських літаків (t.me/Hajun_BY)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Білорусі з ранку фіксують активність гелікоптерів російських військ. Деякі з них приземлилися ближче до кордонів з Україною.

Нагадаємо, британська розвідка роз'яснила важливість пошкодження російського розвідувального літака А-50, який дислокувався в Білорусі.

Додамо, що на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі, де розташована російська авіація, вдень 8 березня пролунав сигнал повітряної тривоги.

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