У Білорусі зменшилась кількість російських літаків, - "Гаюн"

Росія продовжує розміщувати свої авіаційні угруповання на території Білорусі. Однак їх кількість зменшилась.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн".
Так, з жовтня 2022 року на території аеродромів Білорусі знаходилось:
Однак серед цієї авіації немає літаків-носіїв "Кинджалів" - їх носіями є МіГ-31К та Ту-22М. Окрім цього у березні літак ДРЛО А-50У після отриманих пошкоджень полетів на 325-й авіаційний ремонтний завод у Таганрозі.
Фото: у Білорусі зменшилась кількість російських літаків (t.me/Hajun_BY)
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Білорусі з ранку фіксують активність гелікоптерів російських військ. Деякі з них приземлилися ближче до кордонів з Україною.
Нагадаємо, британська розвідка роз'яснила важливість пошкодження російського розвідувального літака А-50, який дислокувався в Білорусі.
Додамо, що на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі, де розташована російська авіація, вдень 8 березня пролунав сигнал повітряної тривоги.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.