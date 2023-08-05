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В Білорусі зменшилась кількість авіації Росії, країну покинули 10 вертольотів, - "Гаюн"

Фото: Мі-8 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Білорусі значно зменшилось авіаційне угруповання Росії. З країни до Брянської області вилетіли 10 вертольотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Близько о 8:15-8:20 з території аеродрому "Мачулищі" вилетіла група з 10-ти вертольотів Росії: 

  • 4 одиниці - Мі-8 ВКС РФ 
  • 6 одиниць - Мі-24 ВКС РФ

Вертольоти пізніше були помічені над Могильовською областю в напрямку кордону з Росією, який надалі й перетнули. Більшість з них провела в країні 209 днів. Пізніше вони приземлились в аеродромі "Сеща" в Брянській області. 

"Таким чином, сьогодні вранці значно зменшилося авіаційне угруповання ПКС РФ у Білорусі. Нагадаємо, що в Білорусі перебувало щонайменше 11 вертольотів ПКС РФ. Тепер, імовірно, залишився один", - додає "Гаюн". 

Також під час перебування в Білорусі група гелікоптерів втратила одну з одиниць своєї техніки - в червні під Івацевичами розбився Мі-24. 

Роль Білорусі у війні Росії проти України

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країна окупант використовувала територію Білорусі для завдання ударів по нашій землі. В Білорусі тривають навчання та ротація російських військових, а також зберігається їхня техніка та озброєння.

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