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В Беларуси уменьшилось количество авиации России, страну покинули 10 вертолетов, - "Гаюн"

Фото: Ми-8 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Беларуси значительно уменьшилась авиационная группировка России. Из страны в Брянскую область вылетели 10 вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группировку " Белорусский Гаюн ".

Около 8:15-8:20 с территории аэродрома "Мачулище" вылетела группа из 10-ти вертолетов России: 

  • 4 единицы - Ми-8 ВКС РФ 
  • 6 единиц - Ми-24 ВКС РФ

Вертолеты позже были замечены над Могилевской областью в направлении границы с Россией, которую в дальнейшем и пересекли. Большинство из них провели в стране 209 дней. Позже они приземлились в аэродроме "Сеща" в Брянской области. 

"Таким образом, сегодня утром значительно уменьшилась авиационная группировка ВКС РФ в Беларуси. Напомним, что в Беларуси находилось не менее 11 вертолетов ВКС РФ. Теперь, вероятно, остался один", - добавляет "Гаюн". 

Также во время пребывания в Беларуси группа вертолетов потеряла одну из единиц своей техники - в июне под Ивацевичами разбился Ми-24.

Роль Беларуси в войне России против Украины

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, страна оккупант использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по нашей земле. В Беларуси продолжаются учения и ротация российских военных, а также сохраняется их техника и вооружение.

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