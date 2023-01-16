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В Беларуси не взлетел ни один истребитель в первый день летных учений с Россией, - "Гаюн"

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Понедельник 16 января 2023 22:52
В Беларуси не взлетел ни один истребитель в первый день летных учений с Россией, - "Гаюн" Иллюстративное фото: в Беларуси не взлетел ни один истребитель в первый день летных учений с Россией (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 16 января, в Беларуси не взлетел ни один истребитель, несмотря на начало совместных летных учений с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Как отмечает мониторинговая группа, сегодня в Беларуси с аэродромов не взлетали истребители или вертолеты, которые должны принимать участия учениях.

При этом в 13:15 был зафиксирован взлет военно-транспортного самолета Ан-12 ВКС РФ (RF-12560) с аэродрома в Барановичах. Он прилетел из России в Беларусь вчера, 15 января.

Напомним, ранее в Генштабе предупреждали о росте угрозы ударов по Украине с территории Беларуси на фоне проведения там летно-тактических учений.

Также мы писали, что, по информации Государственной пограничной службы Украины, на территории Беларуси находятся сейчас около 11 тысяч российских военных.

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