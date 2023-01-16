В Беларуси не взлетел ни один истребитель в первый день летных учений с Россией, - "Гаюн"

Иллюстративное фото: в Беларуси не взлетел ни один истребитель в первый день летных учений с Россией (Getty Images)

Сегодня, 16 января, в Беларуси не взлетел ни один истребитель, несмотря на начало совместных летных учений с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".