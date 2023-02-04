У Білорусі злетів винищувач-перехоплювач РФ: Україною шириться тривога

"Беларускі Гаюн" повідомляє про зліт російського винищувача Міг-31К (носія гіперзвукових ракет "Кинжал").

Як зазначають моніторники, близько 16:41 з аеродрому Мачулищі злетів літак МіГ-31К. Літак дальнього радіолокаційного стеження А-50У ВКС РФ поки що не злітав.

Карта тривог в Україні зараз виглядає так: