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У Білорусі злетів винищувач-перехоплювач РФ: Україною шириться тривога

Фото: У Білорусі злетів винищувач-перехоплювач РФ (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні 4 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. Над Білоруссю знову фіксують активність авіації РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

"Беларускі Гаюн" повідомляє про зліт російського винищувача Міг-31К (носія гіперзвукових ракет "Кинжал").

Як зазначають моніторники, близько 16:41 з аеродрому Мачулищі злетів літак МіГ-31К. Літак дальнього радіолокаційного стеження А-50У ВКС РФ поки що не злітав.

Карта тривог в Україні зараз виглядає так:

Нагадаємо, що в Україні вранці 4 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. Над Білоруссю знову фіксують активність російської авіації.

Нагадаємо, вчора в Білорусі вперше з листопада минулого року помітили активність авіації в районі "Майданчика 400. Купол" під Мінськом, де може перебувати командний центр білоруського угруповання ЗС РФ.

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