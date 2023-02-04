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В Беларуси взлетел истребитель-перехватчик РФ: по Украине распространяется тревога

Фото: В Беларуси взлетел истребитель-перехватчик РФ (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине 4 февраля была объявлена масштабная воздушная тревога. Над Беларусью снова фиксируют активность авиации РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

"Беларускі Гаюн" сообщает о взлете российского истребителя Миг-31К (носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал").

Как отмечают мониторники, около 16:41 с аэродрома Мачулищи взлетел самолет МиГ-31К. Самолет дальней радиолокационной слежки А-50У ВКС РФ пока не взлетал.

Карта тревог в Украине сейчас выглядит так:

Обновлено. По состоянию на 17.45 в Украине отбой тревоги по областям. Российский самолет приземлился на аэродроме в Беларуси.

Напомним, что в Украине утром 4 февраля была объявлена масштабная воздушная тревога. Над Беларусью снова фиксируют активность российской авиации.

Напомним, вчера в Беларуси впервые с ноября прошлого года заметили активность авиации в районе "Площадки 400. Купол" под Минском, где может находиться командный центр беларусской группировки ВС РФ.

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Российская ФедерацияБеларусьВойна в Украиневоздушная тревога