У Білорусі злетів розвідувальний літак з винищувачами, в Україні масштабна тривога

"Мачулищі. Зліт ДРЛО А-50У ВКС РФ з реєстр. номером RF-50608", - йдеться в повідомленні.

Також спостерігачі фіксують активність й іншої авіації, а саме підняття в повітря винищувача.

"12:23 Барановичі. Зліт винищувача супроводу", - додає моніторингова група.

Також стало відомо, що росіяни підняли в повітря МіГ-31К над територією Білорусі, який є потенційним носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

Фото: Україну охопила повітряна тривога через підняття авіації РФ в Білорусі (скрін мапи повітряних тривог)

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ попередили про зростання загрози завдання ворогом ракетних та дронових ударів з Білорусі через авіаційні навчання окупантів на території РБ.

При цьому також стало відомо, що російська авіація у Білорусі може збільшити кількість польотів уночі.

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