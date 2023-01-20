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У Білорусі злетів розвідувальний літак з винищувачами, в Україні масштабна тривога

Фото: в Україні масштабна повітряна тривога через активність авіації РФ в Білорусі (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

У Білорусі підняли в повітря літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У з винищувачами. Тим часом Україну охопила масштабна повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

"Мачулищі. Зліт ДРЛО А-50У ВКС РФ з реєстр. номером RF-50608", - йдеться в повідомленні.

Також спостерігачі фіксують активність й іншої авіації, а саме підняття в повітря винищувача.

"12:23 Барановичі. Зліт винищувача супроводу", - додає моніторингова група.

Також стало відомо, що росіяни підняли в повітря МіГ-31К над територією Білорусі, який є потенційним носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

Фото: Україну охопила повітряна тривога через підняття авіації РФ в Білорусі (скрін мапи повітряних тривог)

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ попередили про зростання загрози завдання ворогом ракетних та дронових ударів з Білорусі через авіаційні навчання окупантів на території РБ.

При цьому також стало відомо, що російська авіація у Білорусі може збільшити кількість польотів уночі.

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