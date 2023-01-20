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В Беларуси взлетел разведывательный самолет с истребителями, в Украине масштабная тревога

Фото: в Украине масштабная воздушная тревога из-за активности авиации РФ в Беларуси (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

В Беларуси подняли в воздух самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У с истребителями. Между тем, Украину охватила масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинговой группы "Белорускі Гаюн".

"Мачулищи. Взлет ДРЛО А-50У ВКС РФ с регистр. номером RF-50608", - говорится в сообщении.

Также наблюдатели фиксируют активность и другой авиации, а именно поднятие в воздух истребителя.

"12:23 Барановичи. Взлет истребителя сопровождения", - добавляет мониторинговая группа.

Также стало известно, что россияне подняли в воздух МиГ-31К над территорией Беларуси, являющегося потенциальным носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Фото: Украину охватила воздушная тревога из-за поднятия авиации РФ в Беларуси (скрин карты воздушных тревог)

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ предупредили о росте угрозы нанесения врагом ракетных и дроновых ударов из Беларуси из-за авиационных учений оккупантов на территории РБ.

При этом стало известно, что российская авиация в Беларуси может увеличить количество полетов ночью.

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БеларусьРосавиациявоздушная тревога