У Білорусі заявили, що навчились користуватися "ядеркою", і назвали умову її застосування
Білоруська армія нібито навчилася користуватися нестратегічної ядерною зброєю, отриманою від Росії, та готова її застосувати за певних умов.
Про це заявив начальник Генштабу Білорусі Павло Муравейко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".
"Один з останніх аргументів і тез, які виступають як стримувальний фактор, - це повернення на територію нашої країни нестратегічної ядерної зброї. Ми навчилися поводитися з цією зброєю. Ми вміємо впевнено її застосовувати. Ми здатні це робити. І можете не сумніватися: ми це зробимо, якщо суверенітету і незалежності нашої країни буде створено загрозу", - сказав Муравейко.
Водночас начальник білоруського Генштабу звинуватив Польщу у нібито перешкоджанні вступу Білорусі до Шанхайської організації співпраці, а також назвав "лякалкою" те, що Росія загрожує країнам Балтії та Польщі.
Нагадаємо, минулого року Росія перемістила на білоруську територію свою тактичну ядерну зброю. Москва це зробила нібито на прохання білоруського диктатора Олександра Лукашенка.
Водночас в українському Головному управлінні розвідки заявляли, що розміщення російської ядерної зброї в Білорусі не вплине на ситуацію в Україні. Такі дії, на думку ГУР, були лише шантажем та спробою підвищити ставки.
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