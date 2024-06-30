В Беларуси заявили, что научились пользоваться "ядеркой", и назвали условие ее применения
Белорусская армия якобы научилась воспользоваться нестратегическим ядерным орудием, полученным от России, и готова его применить при определенных условиях.
Об этом заявил начальник Генштаба Беларуси Павел Муравейко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".
"Один из последних аргументов и тезисов, выступающих как сдерживающий фактор, - это возвращение на территорию нашей страны нестратегического ядерного оружия. Мы научились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять. Мы способны это делать. И можете не сомневаться: мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза", - сказал Муравейко.
В то же время начальник белорусского Генштаба обвинил Польшу в якобы препятствовании вступлению Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества, а также назвал "страшилкой" то, что Россия угрожает странам Балтии и Польше.
Напомним, в прошлом году Россия переместила на белорусскую территорию свое тактическое ядерное оружие. Москва это сделала якобы по просьбе белорусского диктатора Александра Лукашенко.
В то же время в украинском Главном управлении разведки заявляли, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси не повлияет на ситуацию в Украине. Подобные действия, по мнению ГУР, были лишь шантажом и попыткой повысить ставки.
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