В Беларуси заявили, что научились пользоваться "ядеркой", и назвали условие ее применения

"Один из последних аргументов и тезисов, выступающих как сдерживающий фактор, - это возвращение на территорию нашей страны нестратегического ядерного оружия. Мы научились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять. Мы способны это делать. И можете не сомневаться: мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза", - сказал Муравейко.

В то же время начальник белорусского Генштаба обвинил Польшу в якобы препятствовании вступлению Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества, а также назвал "страшилкой" то, что Россия угрожает странам Балтии и Польше.