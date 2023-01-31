В Беларуси заявили о начале очередных учений с РФ. Будут планировать "применение войск"

Фото: в Беларуси заявили о начале "штабных тренировок" с РФ (Getty Images)

В Минобороны Беларуси заявили о начале новых учений с РФ. Речь идет о "штабных тренировках", в рамках которых будут планировать "применение войск" двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Беларуси.