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В Беларуси заявили о начале очередных учений с РФ. Будут планировать "применение войск"

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Вторник 31 января 2023 08:45
В Беларуси заявили о начале очередных учений с РФ. Будут планировать "применение войск" Фото: в Беларуси заявили о начале "штабных тренировок" с РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Минобороны Беларуси заявили о начале новых учений с РФ. Речь идет о "штабных тренировках", в рамках которых будут планировать "применение войск" двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Беларуси.

"В течение недели представители военных ведомств двух государств отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет по теме: "Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", - говорится в сообщении.

Там утверждают, что новые тренировки направлены на повышение совместимости органов военного управления двух государств и является очередным этапом подготовки к учениям "Щит Союза - 2023", которые в сентябре пройдут в РФ.

Напомним, вчера стало известно, что российская армия перебросила в Беларусь свои новые подразделения для подготовки. При этом некоторые военные, прошедшие учения в РБ, уже вернулись в РФ, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины.

Ранее в Генштабе ВСУ объясняли, что из-за проведения этих учений потенциальная угроза наступления врага с территории Беларуси будет сохраняться в течение всего года.

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