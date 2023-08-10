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В Беларуси заявили об участившихся "атаках" дронов за последние две недели

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Беларусь, Четверг 10 августа 2023 15:48
В Беларуси заявили об участившихся "атаках" дронов за последние две недели Фото: в Беларуси заявили об участившихся "атаках" дронов за последние две недели (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Беларуси пожаловались на "атаки" дронов и попытки "прорыва" на охраняемые объекты в последние две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.

"За истекшие две недели военнослужащими Вооруженных Сил пресечены попытки проникновения на охраняемые территории и объекты", - говорится в сообщении.

Кроме того, как уточнили в Минобороны Беларуси, задержанные переданы органам охраны правопорядка.

"Также задержан оператор БПЛА, осуществивший попытку запуска летательного аппарата над территорией одной из воинских частей", - отмечают в ведомстве.

Белорусские военные утверждают, что средства РЭБ пресекли сразу "несколько попыток полетов летательных аппаратов над охраняемой территорией".

Как сообщалось, 10 августа в Беларуси произошел пожар на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Он произошел буквально через неделю после того, как Служба безопасности Украины предупреждала о готовящемся теракте на Мозырском НПЗ.

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