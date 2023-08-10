В Беларуси заявили об участившихся "атаках" дронов за последние две недели

В Беларуси пожаловались на "атаки" дронов и попытки "прорыва" на охраняемые объекты в последние две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси .

Белорусские военные утверждают, что средства РЭБ пресекли сразу "несколько попыток полетов летательных аппаратов над охраняемой территорией".

"Также задержан оператор БПЛА, осуществивший попытку запуска летательного аппарата над территорией одной из воинских частей", - отмечают в ведомстве.

Кроме того, как уточнили в Минобороны Беларуси, задержанные переданы органам охраны правопорядка.

"За истекшие две недели военнослужащими Вооруженных Сил пресечены попытки проникновения на охраняемые территории и объекты", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 10 августа в Беларуси произошел пожар на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Он произошел буквально через неделю после того, как Служба безопасности Украины предупреждала о готовящемся теракте на Мозырском НПЗ.

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