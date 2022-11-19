У Білорусі завершилися навчання мобілізованих солдатів армії РФ, - Генштаб

У Брестській області Білорусі завершилися військові навчання підрозділів мобілізованих солдатів російської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
У навчаннях брали участь підрозділи Другої мотострілецької дивізії першої танкової армії збройних сил РФ.
Повідомляється, що військовослужбовці, які покликані в ході проведення так званої часткової мобілізації, мають низький рівень морально-психологічного стану, зокрема через незадовільне забезпечення.
Частина зазначеного особового складу набула старої форми одягу і вже використовуваного спорядження. Військова техніка, в основному, у поганому технічному стані – весь час потребує ремонту.
Раніше повідомлялося, що Білорусь має намір налагодити на території країни виробництво компонентів снарядів калібрів 152-мм та 122-мм та перейти надалі на замкнутий цикл випуску боєприпасів.
Також раніше аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, що повторний наступ росіян в Україну з боку Білорусі малоймовірний.
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