У Білорусі завершилися навчання мобілізованих солдатів армії РФ, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Частина зазначеного особового складу набула старої форми одягу і вже використовуваного спорядження. Військова техніка, в основному, у поганому технічному стані – весь час потребує ремонту.

Повідомляється, що військовослужбовці, які покликані в ході проведення так званої часткової мобілізації, мають низький рівень морально-психологічного стану, зокрема через незадовільне забезпечення.

Раніше повідомлялося, що Білорусь має намір налагодити на території країни виробництво компонентів снарядів калібрів 152-мм та 122-мм та перейти надалі на замкнутий цикл випуску боєприпасів.

Також раніше аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, що повторний наступ росіян в Україну з боку Білорусі малоймовірний.

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