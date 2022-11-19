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В Беларуси завершились учения мобилизованных солдат армии РФ, - Генштаб

Фото: учения мобилизованных солдат армии РФ закончились в Беларуси (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Брестской области Беларуси завершились военные учения подразделений мобилизованных солдат российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

В учениях принимали участие подразделения Второй мотострелковой дивизии первой танковой армии вооруженных сил РФ.

Сообщается, что военнослужащие, призванные в ходе проведения так называемой частичной мобилизации, имеют низкий уровень морально-психологического состояния, в частности, из-за неудовлетворительного обеспечения.

Часть указанного личного состава получила старую форму одежды и уже используемого снаряжения. Военная техника, в основном, в плохом техническом состоянии – все время требует ремонта.

Ранее сообщалось, что Беларусь намерена наладить на территории страны производство компонентов снарядов калибров 152-мм и 122-мм и перейти в дальнейшем на замкнутый цикл выпуска боеприпасов.

Также ранее аналитик американского Института изучения войны (ISW) Екатерина Степаненко в интервью РБК-Украина рассказала , что повторное наступление россиян в Украину со стороны Беларуси маловероятно.

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