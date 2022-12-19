У Білорусі надумали нові загрози і тримають ВС у постійній готовності

У Білорусі знову заговорили про так звані загрози з боку сусідніх країн. Тому збройні сили тримають у постійній готовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державний телеканал "Білорусь 1".

Відповідну заяву зробив секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович. Він заявив, що сусіди Білорусі "озброюються та мілітаризуються" на тлі війни в Україні. Це нібито загрожує безпеці Мінська.

"Йде озброєння, мілітаризація. Захищаються від якоїсь "східної небезпеки". І ті заяви, обережні та необережні, польського керівництва, як м'якше сказати, щодо захоплення західних областей України не можуть не викликати побоювання та не становити загрози національній безпеці Республіки Білорусь" , - сказав він.

При цьому, за його словами, у Європі у бойовій готовності перебувають 18 батальйонних тактичних груп, з них нібито 10 - біля кордонів Білорусі, на території Польщі, Литви та Латвії. Вольфович заявив, що виходячи з цього, Білорусь тримає в постійній готовності свої збройні сили.

"Тому ми враховуємо це, і, виходячи з цього, будуємо свої плани щодо захисту нашої країни. Для цього тримаємо у постійній готовності, у тонусі наші з'єднання та військові частини збройних сил. І президент тримає це особисто на постійному контролі. Про що його інформують ", - заявив білоруський чиновник.