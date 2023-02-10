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В Білорусі засудили до 22 років "рейкових партизанів"

Фото: в Білорусі засудили до 22 років "рейкових партизанів" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Білорусі винесли вирок трьом "рейковим партизанам". Двох з них засудили на 22 роки позбавлення волі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

Згідно з рішення "суду":

  • Дмитра Климова і Володимира Аврамцева засудили на 22 роки позбавлення волі;
  • Євгена Мінкевича - на 1,5 року позбавлення волі.

"Відомо, що вночі з 27 на 28 березня 2022 року під Осиповичами вони підпалили релейну шафу, у них стріляли, їм вдалося втекти, але пізніше їх затримали. Дмитру під час затримання прострелили ногу і побили, Володимиру розбили обличчя, Євгена теж били", - пише моніторингова група.

Зазначається, що у лютому й березні 2022 року в Білорусі було здійснено щонайменше 12-ти акцій саботажу на залізниці й дві великі кібератаки. Наразі було затримано 13 білорусів.

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Білорусь