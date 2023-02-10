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В Беларуси приговорили к 22 годам "рельсовых партизан"

Фото: в Беларуси приговорили к 22 годам "рельсовых партизан" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Беларуси вынесли приговор трем "рельсовым партизанам". Двое из них приговорены к 22 годам лишения свободы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

Согласно решению "суда":

  • Дмитрий Климов и Владимир Аврамцев осужден на 22 года лишения свободы;
  • Евгения Минкевича - на 1,5 года лишения свободы.

"Известно, что ночью с 27 на 28 марта 2022 года под Осиповичами они подожгли релейный шкаф, в них стреляли, им удалось скрыться, но позже их задержали. Дмитрию во время задержания прострелили ногу и избили, Владимиру разбили лицо, Евгения тоже избивали", - пишет мониторинговая группа.

Отмечается, что в феврале и марте 2022 года в Беларуси было осуществлено по меньшей мере 12 акций саботажа на железной дороге и две крупные кибератаки. В настоящее время было задержано 13 белорусов.

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